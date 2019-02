Probealarm im Kreis Bamberg: Wann und wo am Wochenende die Sirenen heulen

Im Landkreis Bamberg heulen am Samstag sämtliche Feuerwehrsirenen. Das Landratsamt Bamberg führt zwischen 9 und 12 Uhr einen Probealarm durch.

Wie das Landratsamt mitteilt, werden in Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle Bamberg-Forchheim die örtlichen Sirenen ausgelöst, um deren Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. In der Stadt Baunach wird zusätzlich das Sirenensignal zur Warnung der Bevölkerung ausgelöst. Dies findet im Anschluss an die Probealarme statt.

