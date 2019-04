SEK-Einsatz der Polizei im Landkreis Bamberg: In Priesendorf ist es am Ostermontag (22. April 2019), zu einem Familienstreit gekommen, bei dem ein 23-Jähriger Mann eine Drohung gegenüber seinem Bruder aussprach.

Priesendorf bei Bamberg: Polizei suchte nach möglicherweise bewaffnetem Mann

Gegen Mittag eskalierte ein Familienstreit, in dessen Zusammenhang der 23-Jährige gegenüber einem Familienmitglied äußerte, seinem Bruder etwas antun zu wollen. Zuerst beschädigte der 23-Jährige das Auto seines Bruders, bevor er mit einem VW-Bus das Anwesen in Priesendorf verließ.

Aufgrund von Hinweisen mussten die Polizisten davon ausgehen, dass der Mann Waffen mit sich führte. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnte der 23-Jährige in seinem Auto in einem Waldstück unweit von Priesendorf gefunden werden.

Das eingesetzte Spezialeinsatzkommando nahm den 23-Jährigen vorläufig fest. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Ob der junge Mann tatsächlich bewaffnet war, war zum Zeitpunkt der Suche noch nicht bekannt.

23-Jähriger schwer bewaffnet

Wie die Polizei aber am Dienstagmorgen bekannt gab, war der Mann tatsächlich schwer bewaffnet. In dem Fahrzeug entdeckten die Beamten bei der Festnahme ein selbstgeschmiedetes Schwert, eine Machete, zwei Messer, eine Schreckschusspistole und ein Luftgewehr. Außerdem war der 23-Jährige bei der Festnahme alkoholisiert und befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Der Mann ist nun in einem Krankenhaus untergebracht.

Laut Polizei Oberfranken hätten die Polizeistreifen vor Ort ursprüngliche Meldungen, wonach der 23-Jährige mit einer Waffe geschossen habe, nicht bestätigt werden. Sie hat die Ermittlungen wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, Trunkenheit im Verkehr und wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz aufgenommen.

