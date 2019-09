Pressebericht Bamberg vom 14.09.2019

Dies ist der Polizeibericht der Polizeiinspektionen Bamberg Stadt und Land vom 14.09.2019.

Polizeibericht Bambert-Stadt 14.09.2019

Diebstahlsdelikte

Langfinger hatte es auf Bargeld abgesehen

BAMBERG. Donnerstagabend ließ ein 44jähriger Bamberger in einem Imbiss in der Kettenbrückstraße seine Handtasche unbeaufsichtigt. Durch eine bislang unbekannte Person wurden aus der darin befindlichen Geldbörse 150 EUR Bargeld entwendet.

Ladendiebstähle

Vater und Sohn auf Diebestour

Bamberg. Freitagmittag entwendeten zwei ukrainische Staatsbürger in einem Geschäft in der Bamberger Innenstadt Parfüm im Wert von rund 150 EUR. Während der 17jährige Sohn Schmiere stand, steckte dessen 49jähriger Vater die Parfüms in seinen Hosenbund. Der Kaufhausdetektiv stellte die beiden Diebe.

Schinken und Wurstkonserve eingepackt

Bamberg. Eine 64jährige Bambergerin wurde am Freitagabend in einem Supermarkt in der Bamberger Innenstadt dabei beobachtet, wie sie einen Schinken und eine Wurstkonserve im Wert von etwa 18 EUR in ihre Handtasche steckte. An der Kasse bezahlte sie andere Waren und wurde schließlich am Ausgang von der Filialleiterin angesprochen.

Bei Diebstahl Schlagring mitgeführt

Bamberg. Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger aus dem Bereich Coburg waren am Freitagnachmittag gemeinsam auf Diebestour. Sie wurden in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt beim Diebstahl von zwei Jacken in Wert von rund 120 EUR beobachtet. Hierbei entfernten sie gewaltsam die Sicherungsetiketten, sodass die Jacken auch beschädigt wurden. In ihrem mitgeführten Rucksack konnte neben einem Schlagring noch weiteres Diebesgut aus einem anderen Bekleidungsgeschäft aufgefunden werden. Es folgt nun eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen.

Der 19-Jährige wurde zudem vom Kaufhausdetektiv wieder erkannt. Bereits am Samstag konnte dieser beim Diebstahl von mehreren Kleidungsstücken im Wert von über 200 EUR beobachtet werden. Hier gelang dem 19jährigen und seinem bislang noch unbekannten Mittäter die Flucht. Eine weitere Anzeige folgt.

Unfallfluchten

Fahrzeug angefahren und geflüchtet

BAMBERG. Am Freitag, zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr, wurde in der Ohmstraße ein grauer Skoda/Fabia von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Am Skoda entstand hierbei eine Delle in der hinteren Stoßstange. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 EUR. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der PI Bamberg-Stadt, Tel.-Nr. 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Frontal zusammengestoßen

BAMBERG. Ein 25jähriger Kronacher befuhr am Freitagmittag die Buger Straße vom Klinikum kommend und wollte nach links in Richtung Münchner Ring abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 55jährigen aus dem Landkreis Bamberg. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen, wodurch ein Sachschaden von über 15000 EUR entstand. Der 55jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum Bamberg gebracht.

Sonstiges

Unter Drogeneinwirkung hinters Steuer gesetzt

BAMBERG. Freitagnacht wurde ein 19jähriger aus dem Landkreis Haßberge in der Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum Bamberg.

Bei "Schlangenlinienfahrt" Rotlicht missachtet

Bamberg. Samstagfrüh wurde eine Streifenbesatzung auf einen 28jährigen Bamberger aufmerksam, der in Schlangenlinien mit seinem Fahrrad unterwegs war. Er benötigte die Hälfte der Fahrbahn und stieß beinahe gegen geparkte Fahrzeuge. Schließlich missachtete er noch ein Rotlicht. Ein Alkoholtest ergab 1,64 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum.

Grundlos zugeschlagen

Bamberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im ANKER-Zentrum zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Ein alkoholisierter 18-Jähriger schlug seinem Mitbewohner grundlos mit der Faust gegen die Nase und verletzte diesen hierbei leicht. Aufgrund seiner Aggressivität musste der Mann gefesselt werden und er durfte die Nacht in der Haftzelle verbringen.

Als der Mann am Morgen entlassen wurde, trat er am Dienstgebäude gegen ein Fensterrollo. Er verursachte einen Sachschaden von rund 500 EUR. Er war zunächst flüchtig, konnte jedoch wenig später angetroffen werden. Er wurde im Anschluss zur Unterbindung weiterer Straftaten erneut in eine Haftzelle verbracht.

Polizeibericht Bamberg Land vom 14.09.2019

Verkehrsunfälle

Unfall mit Gegenverkehr, drei Personen leicht verletzt

LITZENDORF. Am Freitagnachmittag fuhr eine 38-jährige VW-Fahrerin, zusammen mit ihrem 75-jährigen Beifahrer, von Pödeldorf in Richtung Bamberg und wollte auf die A73 auffahren. Beim Abbiegevorgang übersah sie die entgegenkommende 53-jährige Peugeot-Fahrerin. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Hierbei wurden die VW-Fahrerin, ihr Beifahrer und die Peugeot-Fahrerin leicht verletzt. Die drei Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Die Pkws mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15 000 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen

LISBERG. Ein 20-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Freitagabend die Staatsstraße 2262 von Tütschengereuth kommend in Richtung Trabelsdorf. Aus bisher unbekannten Gründen kam der 20-jährige Pkw-Fahrer ins Bankett und verlor dann die Kontrolle über den Pkw. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ersthelfer halfen dem jungen Mann aus dem Fahrzeug. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Diebstähle

Mountainbike entwendet

STRULLENDORF. Im Tatzeitraum Freitag, 07.20 h bis 11.45 h entwendete ein bislang unbekannter Täter ein, am Bahnhofsvorplatz abgestelltes, mit einem Spiralschloss abgesperrtes, Mountainbike. Das Herrenfahrrad der Marke Bulls/Sharptail in silber, hat einen Zeitwert von ca. 100 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310.

Sonstiges

Fahrzeugführer deutlich alkoholisiert

HIRSCHAID. Am frühen Samstagmorgen geriet ein 40-jähriger VW-Fahrer in der Straße Großes Must in eine Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten deutlichen Geruch nach alkoholischen Getränken fest. Ein vorläufig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Es wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet und sowohl der Führerschein, als auch die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 40-Jährigen Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet