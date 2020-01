P+R Parkplätze und Busfahren in Bamberg bald kostenlos

Künftig wird das Parken auf den P+R-Parkplätzen in der Kronacher Straße ( 400 Stellplätze) und am Heinrichsdamm (800 Parkplätze) kostenlos - am Donnerstag zeichnete sich ab, dass ein entsprechender Beschluss im Stadtwerke-Aufsichtsrat Erfolg haben wird.

Die Pläne bestätigte auch Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) auf Nachfrage. Sie sehen wohl auch vor, dass die Nutzung der zugehörigen Linien für Nutzer der Park&Ride-Anlagen kostenlos wird.

Damit soll laut ihm die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV ) gesteigert werden und für Besucher und Pendler Anreize gesetzt werden, vom Auto auf den Bus umzusteigen. Das Angebot soll im März starten.

