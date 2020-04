Polizeieinsatz in Bamberger Ankerzentrum: Schlägerei und Messerattacke auf offener Straße

Am Mittwochmittag (08.04.2020) kam es laut Polizei im Bamberger Ankerzentrum um kurz vor 13.00 Uhr zu einer hitzigen Auseinandersetzung. Nachdem es sich zunächst nur um einen verbalen Streit gehandelt hatte, verschärfte sich die Situation und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße.

Dabei zückte einer der Beteiligten ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten leicht. Ein weiterer Mann griff seinerseits mit Faustschlägen in das Geschehen ein. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an.

Auseinandersetzung in Bamberger Ankerzentrum beginnt in Kantine

Wie die Polizei mitteilte, begann die Auseinandersetzung in der Kantine des Ankerzentrums im Bamberger Osten. Als sich die Situation in der Asylbewerberunterkunft zuspitzte, verlagerte sich das Geschehen nach draußen. Auf der Straße versuchte ein 26-jähriger Mann, seinen 32-jährigen Gegenüber zu schlagen. Dieser zog allerdings ein Messer und begann, wild um sich zu fuchteln. Dabei verletzte er den 26-Jährigen leicht am Oberarm.

Das gefiel einem 30-Jährigen offenbar überhaupt nicht: Er griff in das Geschehen ein und schlug nach dem Messerangreifer. Auch in Ansbach haben sich im März Menschen gegen einen Messerangreifer zur Wehr gesetzt und ihn in die Flucht geschlagen. Die drei Beteiligten im Bamberger Ankerzentrum müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.