Polizeibericht Bamberg, 01.09.2019

Dies ist der unbearbeitete Polizeibericht der Polizeiinspektionen Bamberg-Stadt und Bamberg-Land vom 01.09.2019. Alle Meldungen wurden im exakten Wortlaut von den Polizeiinspektionen veröffentlicht.

Polizeibericht Bamberg-Stadt, 01.09.2019

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Am Freitag Abend gegen 23 Uhr wurde ein Besucher des "Freiraums" bestohlen. Er hatte seinen Rucksack für einige Minuten unbeaufsichtigt am Tresenboden stehen lassen, anschließend konnte er diesen nicht mehr auffinden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich unter der Tel. 0951/ 9129210 melden.

Bamberg. Am Samstag wurde der Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Innenstadt auf ein Pärchen aufmerksam, die gemeinschaftlich versuchten diverse Bekleidung mitgehen zu lassen. Hierbei stand der Freund Schmiere, während Sie in der Umkleide die Etiketten der Artikel entfernte und die Ware anschließend in ihre Tasche steckte. Danach verließen die Beiden getrennt voneinander das Geschäft, könnten jedoch durch den Ladendetektiv noch gestellt werden.

Die anschließende Durchsuchung durch die Polizei lieferte nicht nur die gestohlene Ware wieder, sondern auch Betäubungsmittel. Dem Pärchen erwarten nun Strafanzeigen aufgrund Ladendiebstahls und einem Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bamberg. Zu einem weiteren Ladendiebstahl kam es am Samstag kurz vor 18 Uhr im Schuhgeschäft Deichmann in der Innenstadt. Ein unbekannter Mann nahm hier ein Paar Herrenschuhe aus dem Karton und verließ danach den Laden. Erst als die Alarmanlage anschlug, bemerkten die Angestellten den Diebstahl, konnten den Mann jedoch nicht mehr aufhalten. Bei dem unbekannten Dieb soll es sich um einen etwa 35jährigen Mann handeln. Er war ca. 170cm groß, hatte schwarze nach vorne gekämmte Haare und einen 3-Tage-Bart. Zudem führte er einen großen kastenförmigen leicht eingedellten Rucksack mit. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter der Tel. 0951/ 9129210 entgegen.

Sonstiges

Bamberg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es am Obstmarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Um eine Eskalation zu verhindern musste die Polizei Bamberg Stadt zwei Personen in Gewahrsam nehmen. Zudem führte einer von ihnen ein Messer als auch Betäubungsmittel mit sich. Gegen den Besitzer wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bamberg. Am Sonntag gegen 4 Uhr wurde der Polizei eine Körperverletzung am ZOB mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizeistreife hatte sich jedoch der unbekannte Täter bereits entfernt. Zeugen zur Tat werden gebeten sich unter der Tel. 0951/ 9129210 zu melden.

Polizeibericht Bamberg-Land, 01.09.2019

Sachbeschädigungen

Mehrere Pkws sowie Haustüre in Hallstadt beschädigt.

Hallstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Hallstadt mehrere Pkws mutwillig beschädigt. In der Königshofstraße wurde an einem silbernen Audi A4 die Motorhaube zerkratzt, so dass Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Im Wachholderweg wurde bei einem schwarzen Renault Kadjar ebenfalls die Motorhaube zerkratzt. Hier entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. In der Friedhofstraße wurde bei einem blauen Opel Corsa der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Neben den Pkws wurde in der Mainstraße zudem die Glasscheibe einer Haustüre mutwillig beschädigt, so dass Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand. Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Fahrzeugtür beschädigt

Burgebrach. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Dr.-Albert-Zölch-Straße ein geparkter Seat Arona beschädigt. Ein unbekannter Täter schlug mit einem Gegenstand so gegen die Beifahrertüre, dass Sachschaden in Höhe von 2500 Euro entstand. Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Unfallfluchten

Verkehrszeichen beschädigt

Hallstadt. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Verkehrszeichen im Seebachmarter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.