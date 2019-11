In Hirschaid ist es am Sonntagabend (17. November 2019) zu Streitigkeiten am Bahnhof gekommen: Gegen 18 Uhr beleidigte ein Fahrradfahrer einen Autofahrer, beschädigte dessen Auto und ergriff anschließend die Flucht.

Hirschaid: Radfahrer beleidigt Autofahrer massiv und flüchtet

Der 22-jährige Autofahrer saß in seinem Auto und parkte mit seinem Wagen auf dem Gehweg vor einer Gaststätte. Ein vorbeifahrender Radfahrer trat unvermittelt gegen den Kotflügel des Autos und fuhr anschließend einfach weiter.

Der Autofahrer verfolgte den Radler daraufhin, um ihn zur Rede zu stellen.Beim Ansprechen verhielt sich der Radfahrer äußerst aggressiv, beleidigte den Autofahrer massiv und flüchtete anschließend.