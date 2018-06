Polizei sagt Alkoholfahrern den Kampf an

Mit verschärften Kontrollen reagiert die Polizei Bamberg-Land auf eine Häufung von Alkoholunfällen. Allein am vergangenen Wochenende mussten die Beamten zu drei Promilleunfällen ausrücken. Trauriger Höhepunkt: ein tödlicher Unfall in Strullendorf , bei dem ein 14-Jähriger ums Leben kam.Der positive Trend der vergangenen Jahre droht zu kippen. Dem wollen die Ermittler mit Streifen in Uniform und Zivil entgegentreten. In den nächsten Tagen und Wochen müssen sich Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer also auf verstärkte Kontrollen einstellen. "Wir wollen, dass der Bürger merkt, dass es künftig anders zugeht", sagt Polizeisprecher Markus Dotterweich.Wie lange die Anti-Alkohol-Aktion dauern soll? Darüber hüllen sich die Beamten in Schweigen.