Polizei akzeptiert alternativen Standort

Die Pläne für ein Areal an der Armeestraße - am Tor zum Hauptsmoorwald - sind damit vom Tisch. Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) sieht einen echten Kompromiss. Die Bürgerinitiative bleibt skeptisch.

"Der Stadt Bamberg ist es gelungen, gemeinsam mit dem Freistaat Bayern den bisherigen Standort für die Verkehrspolizeiinspektion und die Polizeiinspektion Bamberg-Land an der Armeestraße aufzugeben und sich grundsätzlich auf einen neuen Standort am Tännig zu einigen", heißt es in einer Pressemitteilung. Die schnelle Lösung sei nur deshalb möglich, weil die Stadt Eigentümerin der Fläche am Tännig sei und der Freistaat Bayern bereit sei, einen alternativen Vorschlag der Stadt Bamberg zu akzeptieren.

