Bamberg vor 4 Stunden

Themenwoche

Plätze in Bamberg von oben und unten betrachtet

Die Schönheit Bambergs hält FT-Fotograf Ronald Rinklef in seinen vielen Bildern fest: Für die Themenwoche ist er mal wieder in die Luft aufgestiegen, um markante Plätze oder Baustellen abzulichten, die am Boden für Aufmerksamkeit sorgen.