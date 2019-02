Philipp Plein

(40), Designer, durfte seinen Sohn nach vier Jahren wiedersehen. "Dieser Moment, als ich ihn am Flughafen in die Arme nehmen konnte, hat alles getoppt", sagte Plein der "Gala". Der Fünfjährige und seine Mutter, die den Kontakt zwischen Vater und Sohn nicht wollte, leben in Brasilien. Ihn habe die Situation mit seinem Sohn sehr mitgenommen. "Ich habe gemerkt, dass meine Arbeit in den vergangenen Jahren zu einem großen Teil Ablenkung war."