Peter Bähr liest aus seinem Dramolett "Kaspar Karl-Amadeus Frühling" (Kapitel 3)

"Ach! der Menge gefällt, was / auf den Marktplatz taugt" - Mit diesem Hölderlin-Zitat möchte der Bamberger Autor und Bühnen-Künstler Peter Bähr seinen Beitrag für unsere Corona-Bühne einleiten. Der für seine spartenübergreifenden Konzeptionen aus Literatur, Musik und bildender Kunst bekannte Bähr liest Kapitel 3 (von 7) aus seinem Dramolett "Kaspar Karl-Amadeus Frühling". Darin zeichnet der Autor ein Epochenbild der Nachkriegs-Bundesrepublik Mitte der 1950er-Jahre.

Wem dies gefällt, darf gerne direkt an die Agentur des Künstlers spenden:

Gisela Grapatin

Postbank Stuttgart

IBAN: DE88 6001 0070 0850 3637 01

Verwendungszweck: Corona-Bühne

Der in Stuttgart geborene und in Bamberg lebende Künstler tritt seit 40 Jahren in Bamberg und der Welt auf - unter anderem in Frankfurt, Zürich, Wien und Budapest. Er gastierte auch bei den Bayerischen Theatertagen in Hof. Oder wie Bähr es ausdrückt: "Gleichwohl führen meine Referenzen in sieben europäische Länder; vielleicht sind's auch acht." Doch durch die Ausgangsbeschränkungen können etwa seine fünf geplanten "Cross-over-Bühnenkonzeptionen" und weitere Verdienstmöglichkeiten des Künstlers bis auf Weiteres nicht stattfinden. So nutzt er nun unsere Corona-Bühne.

Auch zum Schluss wünscht sich Bähr ein Zitat von Friedrich Hölderlin: "Ebenso schlösse sich ein Kreis, indem ich letzthin aufsuchte Hölderlins Grab: Wenn das Zitat berücksichtigt werden könnte?"

Pferde gehen prompt mir durch / Herrliche Gäule sind's / Punkte schwarz am Horizont / Dort eilen, laufen sie!

So funktioniert die Corona-Bühne

Was ist die Corona-Bühne? Der FT stellt mit seiner Facebook-Seite und seiner Homepage inFranken.de den Künstlern eine reichweitenstarke Möglichkeit zur Verfügung, virtuell aufzutreten. Videobeiträge, Fotoserien, Audio-Aufnahmen, Texte und andere Ideen sind willkommen. Die Zuschauer können direkt an den Künstler spenden. Gema-pflichtige Musik ist nicht möglich. Die Beiträge werden von uns geprüft. Wer kann mitmachen? Das Angebot richtet sich an freischaffende Künstler aus Bamberg und dem Landkreis. Und wie? Die Künstler schicken ihre Beiträge, eine kurze Erklärung zu ihrer Situation und Kontodaten für Spenden per Email an redaktion.bamberg@infranken.de (Stichwort: Corona-Bühne). makl