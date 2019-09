Patienten-Taxis: Stadt Bamberg reagiert auf Kritik

Nach unserem Bericht, dass Taxifahrer in Bamberg zwischen 10.30 Uhr und 18 Uhr keine Patienten mehr zum Arzt in die Fußgängerzone fahren dürfen, hat es massive Kritik an der Entscheidung der Stadt gehagelt.

Nun hat die Verwaltung reagiert. Demnach soll die Fußgängerbereich-Satzung entsprechend geändert werden. Taxis dürfen künftig wieder gebrechliche und gehbehinderte Patienten zum Arzt in die Fußgängerzone fahren. Die Änderung der Satzung muss allerdings noch durch den Stadtrat.

Das Verbot hatte zahlreiche Beschwerden hervorgerufen. Mehr dazu und ein Kommentar gibt es im Premiumbereich.