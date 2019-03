Party in Bamberg eskaliert: Zwei Festnahmen, Platzverweise und Anzeige für Gastgeber

Eine überlaute Hausparty lösten Polizisten in der Lugbank in Bamberg auf. Dabei mussten zwei Partygäste die Beamten zur Wache begleiten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:45 Uhr beschwerten sich in Bamberg mehrere Anwohner über deutlichen Lärm aus einer Wohnung in der Lugbank. Die Feiernden reagierten auf das Eintreffen der Polizei jedoch verständnislos und teilweise aggressiv. Auch eine Ermahnung brachte zunächst nicht den gewünschten Erfolg.

Bamberg: Zwei Partygäste verhaftet, Platzverweise für alle anderen

Zudem taten sich zwei Partygäste besonders durch ungebührliches und uneinsichtiges Verhalten hervor. Dies gipfelte sogar darin, dass sie die anderen Gäste dazu aufforderten, weiterhin lautstarke Lieder zu grölen.

Nachdem gute Worte und ein anschließend ausgesprochener Platzverweis bei den deutlich Betrunkenen nicht die gewünschte Wirkung zeigten, mussten diese die Polizisten auf die Wache begleiten.

Anzeige für den Wohnungsinhaber

Den noch anwesenden Gästen sprachen die Beamten einen Platzverweis aus und beendeten damit die Feier. Auf den Wohnungsinhaber kommt nun eine entsprechende Anzeige zu.