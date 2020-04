Palmsonntag war dieses Jahr anders

Im Gottesdienst in Lohndorf an Palmsonntag wurde in den vergangenen Jahren die Johannespassion von drei Lektoren und dem Pfarrer gelesen.

Reichlich vorhanden aber waren die am Tage vorher gesegneten Palmzweige. Sie waren auf einem Tisch neben dem Beichtstuhl aufgelegt und konnten so den ganzen Sonntag bis fünf Uhr für Zuhause mitgenommen werden.

Daneben bestand auch die Möglichkeit, den in der Gangmitte von Karin Eberth und Theresia Eismann sehr dekorativ gestalteten Kreuzweg zum Beten und Meditieren zu betrachten.