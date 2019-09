Mähtraktor geht in Oberhaid in Flammen auf: Am Donnerstag (19. September 2019) stand im Landkreis Bamberg auf der Staatsstraße zwischen Unterhaid und Staffelbach ein Mähtraktor in Flammen. Laut Polizei geriet das Fahrzeug der Straßenmeisterei gegen 13.50 Uhr während der Fahrt in Brand. Die beiden Insassen verließen den brennenden Mähtraktor sofort.

In Hammelburg in Unterfranken ist es zu einer Brandserie gekommen. Zwölf verschiedene Fahrzeuge standen in Flammen - es entstand ein Schaden von etwa 250.000 Euro. Die Polizei hat daraufhin Hinweise gesammelt und Anwohner befragt.

Fahrzeug in Flammen im Landkreis Bamberg: Grund sei ein technischer Defekt

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Dennoch brannte das Fahrzeug komplett aus, es entstand ein Schaden von rund 55.000 Euro. Die Polizei geht momentan davon aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.