Verletzungen durch Vollbremsung

Oberfranken: Busfahrer bremst - Schwangere prallt gegen Haltestange und muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Zwei weibliche Fahrgäste haben sich am Sonntagvormittag in Bamberg verletzt, als ein Busfahrer am späten Sonntagvormittag eine Vollbremsung vornahm. Besonders tragisch: Bei einer der beiden Damen handelt es sich um eine junge schwangere Frau.