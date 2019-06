Oberfränkischer Ortsteil kämpft um Sieg in BR-Sendung: Schönste Ortsmitte gewinnt

Der Memmelsdorfer Ortsteil Meedensdorf nimmt an einem Wettbewerb des Bayerischen Rundfunks teil. Im Heimatmagazin "Wir in Bayern" wird täglich berichtet: Die Dorfmitte zu erneuern und verschönern - das ist das Ziel.

Die erste Ausstrahlung des Wettkampfes ist am Donnerstag, 20. Juni, um 16.15 Uhr. Nach dem großen Aktionstag mit allen Umbaumaßnahmen am 12. Juli sei auch der Sympathiefaktor entscheidend: Die Zuschauer und Zuhörer wählen, welche Stadt das "Herzplatz"-Projekt und somit 5.000 Euro gewinnt. Am 18. Juli wird die "Herzplatz"-Stadt schließlich bekanntgegeben.