Oberarzt unter den 13 Infizierten in Stadt und Landkreis Bamberg

Fünf der 13 Fälle sind Frauen, wie das Landratsamt am Sonntag mitteilte. Ein ärztlicher Mitarbeiter (Oberarzt) der HNO-Abteilung der Sozialstiftung Bamberg wurde positiv auf das Coronavirus Covid-19 getestet. Dies meldete die Sozialstiftung dem Landratsamt Bamberg. Bisher gebe es keine Anhaltspunkte für weitere Infizierte. Es werde allen Infektionsketten nachgegangen. Vorsorglich würden alle Kontaktpersonen ermittelt und erhielten genaue Informationen über das weitere Vorgehen. Wer nicht informiert wird und keine Symptome aufweist, brauche keine Bedenken zu haben. Wenn Symptome auftreten, soll ein Abstrich an der Teststelle in Scheßlitz erfolgen. Alle Maßnahmen würden mit dem Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg abgestimmt, wie die Kreisbehörde mitteilte.

Versorgung der HNO-Patienten

Die Versorgung der HNO-Patienten sei weiterhin gewährleistet. Geplante Operationen in der HNO werden abgesagt. Ab Dienstag, 17. März, finden auch in allen anderen operativen Fachbereichen keine ausgewählten Operationen mehr statt.

Generelles Besuchsverbot

Ab sofort gilt an allen Einrichtungen der Sozialstiftung Bamberg ein generelles Besuchsverbot. Ausgenommen davon sind die Palliativstation, die Intensivstation nach vorheriger Anmeldung, die Kinderklinik (Elternteil). Damit soll das Infektionsrisiko so weit wie möglich minimiert werden. Für dringende Fragen hat die Sozialstiftung Bamberg eine Notfallnummer eingerichtet: 0951/530-11111.

150 negative Testergebnisse

Das Gesundheitsamt Bamberg weist darauf hin, dass allein am Samstag rund 150 negative Corona-Testergebnisse eingetroffen sind. Aufgrund der besonderen Lage habe Landrat Johann Kalb (CSU) auch die Notfallnummer am Samstag und am Sonntag besetzen lassen. Die Personen, die getestet wurden, haben die Telefonnummer erhalten. Sie ist nur diesen Anrufern vorbehalten.

Die Labore arbeiten auch an Wochenenden. Deshalb werden aktuell weitere Testergebnisse erwartet. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des Landkreises Bamberg.

MdB Schwarz nimmt Stellung

Der Bamberger Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz (SPD) unterstrich am Samstag: "Die Politik muss auch in den kommenden Wochen Entscheidungen treffen, die unser soziales, wirtschaftliches oder kulturelles Leben massiv verändern. Um Schnellschüsse zu vermeiden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu wahren, bedarf es der Abstimmung aller relevanten politischen Akteure in der Region - über Parteigrenzen hinweg. " Er begrüße hier das Vorbild einiger Kommunen "mit konsequenter Schließung von öffentlichen Gebäuden".