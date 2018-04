OB Starke lädt zum Stadtteilgespräch in Bug

Die Stadtteilgespräche gehen in die nächste Runde: Am 12. April 2018 lädt Oberbürgermeister Andreas Starke nach Bamberg-Bug. Treffpunkt ist am Oberen Leinritt an der Wehrbrücke. Das Stadtteilgespräch beginnt um 15 Uhr.

Zum Stadtteilgespräch sind alle eingeladen: der Bürgerverein, Sportvereine, Feuerwehr sowie alle Bürgerinnen und Bürger aus Bamberg-Bug. Entlang verschiedener Plätze und Brennpunkte geht es konzentriert und knapp mit dem Oberbürgermeister, städtischen Vertretern und Fachleuten einmal quer durchs Viertel. Von der ehemaligen Jugendherberge Wolfsschlucht aus, geht es zur Franz-Fischer-Brücke. Weitere Stationen sind das Schulhaus sowie der Zustand der Buger Hauptstraße.

Seit 2006 lädt Oberbürgermeister Andreas Starke einmal im Monat zu offenen Bürgersprechstunden bei sich im Rathaus ein. Alle Bambergerinnen und Bamberger ? Erwachsene ebenso wie Kinder und Jugendliche ? haben so die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister. Ergänzend gibt es die sogenannten Stadtteilgespräche.