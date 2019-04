Nur Holzfuchs statt Plüschwolf am Pfad

Viel Zeit für die große Wolfsgehege-Feier am Festgelände unterm Turm hatte Barbara Ernwein gestern nicht, aber viel Humor und Verständnis. Denn auch sie hatten wir mit unserem April-Scherz in der Montagsausgabe - "Die Sensation - Zwei Wölfe am Pfad" sozusagen kalt erwischt.Verwaltungsmitarbeiterin Michaela Immel informierte ihre Chefin bei deren Eintreffen über die Sache mit dem Wolf. Sogar die Leiterin des Baumwipfelpfades musste ganz kurz überlegen, bis sie die Lunte roch, um dann zu lachen. Das hatte Hausmeister Walter Herbst schon zuvor, als er einem jungen Mann, der nach den Wölfen fragte, noch auf dem Parkplatz die Sache mit dem Datum - 1. April - erklärte.

An dem Artikel stimmen eigentlich nur zwei Dinge: Das sind die darin genannten Personen und deren Funktionen und, dass ein Bus-Fahrer vor kurzem in der Region tatsächlich einen Wolf gesehen haben wollte und zwar in Fürnbach; was auf Wolfs-Radien bezogen in Sachen Pfadnähe keine Distanz bedeutet.

Zumindest eine Art Wolf war am Montag dann doch zum Fototermin der angekündigten Wolfsgehege-"Feier" erschienen: Navy, ein zwölf Jahre alter sibirischer Husky, den dessen Frauchen Gabriele Tacke fürs Foto durchaus als weißen Wolf durchgehen lassen wollte. Gabriele Tacke und ihr Mann Karl waren schon frühmorgens von Sohn Daniel geweckt worden. Der hatte den Beitrag über das neue Wolfsgehege am Baumwipfelpfad bei inFranken.de gelesen und wollte unter den ersten zehn Menschen sein, für die es laut Artikel Plüsch-Wölfe geben sollte. Das Tier würde er für Töchterchen Shalin holen.

Gassi am Pfadgelände

Mama Tacke nahm sich dann gleich den Artikel vor. "Bis zu dem Teil mit dem Bereich Hoher Buchener Wald habe ich es noch geglaubt", zeigt sie sich humorvoll. Aber zumindest das mit Plüschtieren hätte ja stimmen können. Und weil Hund Navy sowieso gern beim Pfad Spazieren geht, machten sich die Neudorfer am Montag auf.

Am Festgelände, wo die große Feier stattfinden sollte, wurden sie von der Pfadleiterin höchst persönlich begrüßt. Fürs Pressefoto hatte diese das Wolfsähnlichste, was der Souvenirshop am Pfad zu bieten hat, also einen hölzernen Fuchs, sowie den Protoytp eines Hirsch-Shirts mitgebracht.Wie gesagt nur fürs Foto zum Aprilscherz-Auflösungsartikel.

Fast reingefallen

Während ein Paar aus Großgressingen, nicht so ganz eingestehen wollte, dass es ein bisschen auf den Artikel reingefallen war und angesichts nicht vorhandenem Gehege und Festgesellschaft weiterzog, wollte ein Hirschaider unbedingt einen Plüsch-Wolf, Kaffee und Kuchen oder freien Eintritt. Er hatte den 1. April nicht auf der Rechnung. So belohnte sich der Rentner dann mit einem Streifzug zu den kostenlos zu genießenden Naturschönheiten des Steigerwaldes.

Wobei er sich von Familie Tacke erzählen ließ, dass sie in der Gegend schon vor einem Jahr Wolfsspuren gesehen hätten und dies immer noch der Fall sei. Sie sind überzeugt, dass es in der Region einen Wolf gibt.

Somit haben wir unseren Lesern dann wohl einen nicht mehr ganz so großen Bären aufgebunden und dem Tier hoffentlich auch keinen Bärendienst erwiesen.

Auch der Landrat habe schon angerufen, berichtet die Pfadleiterin. Es sei aber um einen Termin am heutigen Dienstag gegangen. Johann Kalb habe übrigens seine Ehefrau mit der Wolfgehege-Geschichte seinerseits in den April geschickt.

Ganz kurz hat Barbara Ernwein noch Zeit, um mir Pfad-Hirsch Leopold zu zeigen. Ich erstarre: Der Kopf des Prachthirsches hängt im Gastraum! "April, April." Nur ein täuschend ähnliches Gebilde aus Filz blickt da in den Raum. Reingefallen. Geschieht mir recht.