Wilde Verfolgungsjagd auf A73 bei Bamberg

Bei einer Polizeikontrolle finden Beamte im Kofferraum eines Wagens die Leiche einer Frau aus Nürnberg

Der 21-jährige Fahrer des Wagens wird festgenommen

In der Nacht auf Samstag ist eine Polizeistreife auf der A73 bei Bamberg auf einen Wagen aufmerksam geworden, der in Schlangenlinien fuhr. Der Mann reagierte nicht auf Anhaltesignale und floh vor der Polizei zunächst von der Autobahn und dann weiter zu Fuß.

Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Nach der Verfolgungsjagd fanden die Polizisten im Kofferraum des Autos die Leiche einer Frau. Die 57-Jährige ist aus Nürnberg und ist laut Angaben der Polizei einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.

Der 21-jährige Fahrer des Wagens wurde nach kurzer Verfolgung festgenommen. Er steht im Verdacht, die Frau getötet zu haben.

Obduktion soll Aufschluss geben

Die Kriminalpolizei in Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit werden Zeugen und der Tatverdächtige zum Tatgeschehen vernommen und die Spurensicherung wertet vorhandene Spuren aus.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat eine Obduktion der Leiche angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

Auf Nachfrage von inFranken.de erklärte die Polizei am Sonntag Nachmittag, dass es erst im Lauf der Woche weitere Informationen zu dem Fall geben werde. Die Staatsanwaltschaft hat die Kommunikation übernommen und äußert sich ebenfalls erst ab Montag zum Stand der Ermittlungen.

Was also weiterhin unklar bleibt, sind die Todesursache sowie das Verhältnis, in dem der 21-Jährige mit der Frau stand. Daraus ergibt sich womöglich ein Motiv. Auch, ob der Mann unter Drogen stand, ist noch nicht bekannt.