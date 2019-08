Notstand in Oberhaid: Ein See verschwindet

Eigentlich sind der Untere Haussee und der Obere Haussee beim Oberhaider Gemeindeteil Sandhof Naturdenkmäler. Doch der östlich der nach Appendorf führenden Straße gelegene Untere Haussee ist als solcher bereits verschwunden, das heißt verlandet. Dieses Schicksal droht nun auch dem Oberen Haussee auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Oberhaider Georg Rebhan und Bürgermeister Carsten Joneitis (SPD) schlagen Alarm und setzen auf ein Treffen mit Experten. Was der See für Oberhaid und insbesondere das Mühlenprojekt bedeutet und warum sich Rebhan engagiert, erfahren Sie in einem Artikel im Premiumbereich bei inFranken.de, wo etliche Bilder die prekäre Situation vor Augen führen.