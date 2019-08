Notsicherung in der Sandstraße in Bamberg begonnen

Die Obere Sandstraße in Bamberg ist während des Aufbaus eines Sicherungsgerüstes durch das Technische Hilfswerk (THW) voraussichtlich bis Ende dieser Woche voll gesperrt. Nach der Vollsperrung wird die Sandstraße an dieser Stelle bis auf Weiteres durch das Gerüst verengt sein, um Fußgänger und Fahrzeuge vor möglicherweise herabstürzenden Gebäudeteilen zu schützen.

In der Zwischenzeit wird die Kritik am Eigentümer der denkmalgeschützten Immobilie lauter. Der Investmentfirma, die auch in anderen Städten sanierungsbedürftige, denkmalgeschützte Gebäude besitzt, wird Untätigkeit und ein verantwortungsloser Umgang mit der Immobilie vorgeworfen. Was Nachbarn, Stadt Bamberg und der Investor dazu sagen, lesen Sie im Premiumbereich.