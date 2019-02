Nicht nur Notrufe: Rettungszentralen bekommen auch skurrile Anrufe

Die Integrierten Leitstellen (ILS) nehmen alle Notrufe unter der europaweit einheitlichen Notrufnummer 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst entgegen, alarmieren die Einsatzkräfte und begleiten deren Einsätze. Bayernweit gibt es 26 solche ILS. In Franken gibt es Standorte in Bamberg, Coburg, Schweinfurt, Würzburg, Bayreuth, Nürnberg und Ansbach.

Die Disponenten in den Leitstellen beantworten in der Regel Hunderte Anrufe pro Tag. Nicht immer handelt es sich um Notfälle - manches sind Fehlalarme, manchmal rufen Leute aber auch wegen unsinnigsten Sachen an. Wir haben die ILS Bamberg -Forchheim besucht und uns einigen skurrile Fälle erzählen lassen (Premium).

Notruf absetzen - aber richtig

Damit die Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle schnell geeignete Einsatzkräfte alarmieren können, müssen Anrufer wichtige Informationen durchgeben. Das Bayerische Innenministerium erklärt noch einmal die fünf "W":

1. Wo ist das Ereignis?

Geben Sie den Ort des Ereignisses so genau wie möglich an (zum Beispiel Gemeindename oder Stadtteil, Straßenname, Hausnummer, Stockwerk, Besonderheiten wie Hinterhöfe, Straßentyp, Fahrtrichtung, Kilometerangaben an Straßen, Bahnlinien oder Flüssen)!

2. Wer ruft an?

Nennen Sie Ihren Namen, Ihren Standort und Ihre Telefonnummer für Rückfragen!

3. Was ist geschehen?

Beschreiben Sie knapp das Ereignis und das, was Sie konkret sehen (was ist geschehen? was ist zu sehen?), beispielsweise Verkehrsunfall, Absturz, Brand, Explosion, Einsturz, eingeklemmte Person!

4. Wie viele Betroffene?

Schätzen Sie die Zahl der betroffenen Personen, ihre Lage und die Verletzungen! Geben Sie bei Kindern auch das - gegebenenfalls geschätzte - Alter an!

5. Warten auf Rückfragen!

Legen Sie nicht gleich auf, die Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle benötigen von Ihnen vielleicht noch weitere Informationen!

Wenn andere Personen Hilfe brauchen, leisten Sie Erste Hilfe, soweit Sie sich nicht selbst in Gefahr bringen. Helfen Sie den Einsatzkräften beim Auffinden des Ereignisortes.Beides kann Leben retten.