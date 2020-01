Neuigkeiten aus dem Bamberger Innenstadthandel

Wo der Jokers-Buchladen zugemacht hat, wird Ernsting's Family Kinder und Damenmode, Wäsche, Heimtextilien, Dekorationsartikel und Spielwaren anbieten. Wo Gerry Weber geschlossen hat, soll wieder ein Modeladen eröffnen. Welcher genau, will der Vermieter noch nicht verraten. Wo Dunkin' Donuts geschlossen hat, soll es bald italienische Köstlichkeiten geben.

Relativ neu: Im April 2019 hat in der angrenzenden Fischstraße der Moritz-Store eröffnet und bietet Mode an. Am Grünen Markt hat seit Dezember Montana offen - hier gibt es neben Denim-Mode auch Haarpasten und bald ein Tattoo-Studio. Relativ neu ist auch "Das bunte Chamäleon" in der Keßlerstraße 16 , wo es Mode für Frauen und Kinder gibt, die Drogerie Budni in der Langen Straße, der Textilshop Berbero-Stil in der Fleischstraße und "PeBo's Ideenreich" in der Oberen Königstraße: Seit Anfang 2019 gibt es hier Wohnaccessoires.

