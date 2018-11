Neuer Hochbehälter am alten Rothof in Bamberg geplant

Auf der Anhöhe am alten Rothof in Bamberg soll ab kommendem Jahr ein neuer Hochbehälter entstehen. Mit dem rund 1000 Kubikmeter fassenden Wasserreservoir wollen die Stadtwerke die Wasserversorgung in Wildensorg und in einem Teil des Berggebiets verbessern.

Der große Behälter soll dann zwei kleinere Hochbehälter ablösen, aus denen bisher Wasser gespeist wird. Insgesamt drei Millionen Euro wollen die Stadtwerke für Rück- und Neubau in die Hand nehmen.

Der Bauantrag ist bereits eingereicht, muss aber noch durch den Stadtrat. Welche Verbesserungen der Hochbehälter am Rothof bringen soll und auf was es bei der Standortsuche ankam, lesen Sie auf inFrankenPlus.