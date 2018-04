Neue Kunstschule in Bamberg lädt ein

Spaß am Spiel, Freude am Experimentieren und Lust auf Kreativität? "Kunstkracher" - die neue Kunstschule in Bamberg bietet ab diesem April unkonventionelle Entfaltungsräume für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Bereichen Handwerk (Bauen mit Pappe, Gestalten mit Fundstücken und Farbe, Grafik und Malerei), Denkwerk (Philosophie, Kunst und Kultur fürs Leben, Reflexion und Kunstkritik), Sprachwerk (Theater, Stimme und Körpersprache) sowie Mundwerk (kreativer Umgang mit Lebensmitteln, Geschmacksschule und Leuchtkunst). Alle Teilnehmenden können ihre künstlerischen Neigungen entdecken, ausprobieren und zeigen. Zur Orientierung für Neugierige finden noch bis Samstag die "Kunstkracher"-Eröffnungstage statt.



Die Kulturvermittelnden Eva Groß (Dipl.-Designerin (FH), Produktdesign), Katharina Ringler (Künstlerin & Kunstpädagogin), Patrick Moos (Künstler & Philosoph), Ila Stuckenberg (Schauspielerin & Stimmtrainerin) und Susanne Görl (Atelierista & Ernährungsberaterin für Kinder) haben in Kooperation mit dem Kulturamt ihre Kräfte gebündelt und ein facettenreiches Erstsemesterprogramm auf die Beine gestellt.



"Ich freue mich sehr über den gelungenen Schulterschluss engagierter Kulturpädagoginnen und -pädagogen in Bamberg", so Bürgermeister Christian Lange: "Mit den Kunstkrachern wird das Angebot der Kulturellen Bildung um eine innovative und wunderbare Facette bereichert. Die ästhetische Erziehung ist ein wichtiger und so wirkungsvoller Teil einer gut aufgestellten Bildungslandschaft. Deshalb liegt sie mir als Kultur- und Bildungsreferent, aber auch als Vater sehr am Herzen."



Ästhetische Erfahrung jenseits von Sprache

Kunstkracher sind Kunstmacher: In den Kursen und Workshops werden künstlerische Fähigkeiten vermittelt und vertieft. Es wird die Ausdruckskraft geschult, die Phantasie angeregt und die Reflexion geübt. Ästhetische Erfahrung jenseits von Sprache und das Spiel des Lebens zwischen Charakteren, Handlungen, Stimmungen, Zeichen, Texten und Atmosphären stehen dabei im Mittelpunkt.



Von April (KW 15) bis Sommer (KW 30) 2018 lädt ein vielfältiges Semesterangebot zum Auftakt der Kunstschule. Anmeldungen sind ab sofort bis eine Woche vor dem ersten Kurstag bei der jeweiligen Kursleitung möglich. Zur Orientierung für Neugierige finden vom 5. bis 7. April die Kunstkracher-Eröffnungstage statt. In fünf Werkstätten können Interessierte aller Altersstufen einen Einblick zu den Räumen, Kursleitenden, Materialien und Inhalten erhalten und natürlich selbst kreativ werden. Für die Eröffnungstage sowie die Eröffnungsfeier am Samstag, 7. April, um 16 Uhr (Atelier WE, Am Leinritt 4, 96049 Bamberg) ist keine Anmeldung nötig, die Teilnahme ist kostenfrei. Die Kunstkracher freuen sich auf viele Neugierige und Mitwerkende.



Semesterfest am 20. Juli

Zum Abschluss der Kursphase präsentieren die Teilnehmenden sich und ihre Werke beim Semesterfest am Freitag, 20. Juli, um 17 Uhr in der Oberen Sandstraße 31. Gleichzeitig wird dabei auch das Ferienprogramm eingeläutet: Auf alle, die noch nicht genug Kunst und Krach gemacht haben, warten fünf tolle Sommerschulen aus den Bereichen Sprach-, Hand- und Mundwerk.



Kunstkracher - die neue Kunstschule Bamberg ist eine gemeinsame Initiative freier Kulturpädagoginnen und -pädagogen und deren Ateliers und Einrichtungen (Wundertüte Bischberg, Theaterschule Bamberg) in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Bamberg.