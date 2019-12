Neue Brücke für den Bamberger Stadtteil Bug

Diesmal scheint es endgültig: Einen Tag vor den Haushaltsberatungen hat der Bausenat mit großer Mehrheit die Entscheidung getroffen, den Neubau der Buger Brücke 2020 in Angriff zu nehmen. 13 Millionen Euro soll das deutlich breitere Bauwerk kosten, das an Stelle der Franz-Fischer-Brücke die Regnitz überspannen soll. Der Eigenanteil Bambergs wird laut Stadt bei 5,5 Millionen Euro liegen. In der Debatte wandten sich nur die Grünen gegen den Baustart 2020. CSU, SPD, Bamberger Allianz und BBB stimmten dafür. Voraussichtliche Eröffnung der 12,5 Meter breiten Brücke wird 2022 sein.

