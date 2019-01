Narren entmachten Bürgermeister

Nach närrischen Maßstäben ist der 55. Geburtstag ein rundes Jubiläum. Grund genug für den Memmelsdorfer Carneval Club e. V. (MCC), fast genau zum Jahrestag der Gründungsversammlung (23. Januar 1964) einen Festabend im Pfarrsaal zu veranstalten und bei dieser Gelegenheit gleich dem Rathauschef und dessen Gemeinderat nach "hartem Kampf" den Rathausschlüssel abzutrotzen.

Geschickt vom Hofnarr Gerd Schühlein inszeniert wurden gleich zu Beginn die Bürgermeister in Ketten vorgeführt. Da konnten sich das Triumvirat Gerd Schneider, Alfons Distler und Hans-Werner Müller noch so wehren - stellvertretend für den Gemeinderat müssen sie sich traditionell alljährlich zunächst Hohn und Spott anhören und schließlich vor dem Prinzen und dem Elferrat kapitulieren.

Heuer allerdings vernahm man ungewohnte lobende Worte ("mein hochverehrter, blitzgescheiter Gemeinde- und auch Rathausleiter - erlauchter Gemeinderat, geschätzt von uns und nicht beklagt"). Dennoch fordert der Narr unnachgiebig: "Unser Prinz vor dem Rest der Welt, den Gerd stets in den Schatten stellt". Weil der so Angegangene aber zunächst tapfer dagegenhält ("Verschwindet, Ihr könnt noch so grollen - bei mir ist heute nichts zu holen"), zieht der Narr seinen Plan B aus dem Köcher.

Mit Sirenengeheul rollt "Schlauchtrupp zwei" mit Marri und Rett'l - bekannt als die Dorfraatsch'n aus Meedensdorf das Geschwisterpaar Gerda Hoffman und Claudia Gunzelmann - heran und hält dem Rathauschef die Feuerwehrspritze unter die Nase: "Zieh endlich den Schlüssel hervor - sonst gibt's Wasser-Marsch aus vollem Rohr!" "Gegen solch starke Naturgewalten kann sich kein Bürgermeister halten" - spricht's und überreicht den Rathausschlüssel. "Die Macht ist futsch, der Schlüssel fort - ihr Narren habt jetzt das Wort".

Glückwünsche des Verbandes

Seine Tollität Prinz Jakob I. gibt sich dann auch generös, muss sich aber doch anstelle der erhofften Anerkennung nach zähem Ringen einen Seitenhieb von seiner reizenden Prinzessin, Ihre Lieblichkeit Anja I., gefallen lassen: "Mein Prinz, du weist es doch genau - noch schneller könnt's nur eine Frau".

Zu Recht erhielten die Protagonisten heftigen Applaus vom Publikum - darunter der bütt-erfahrene Hausherr Pfarrer Peter Barthelme und Bezirkspräsident Norbert Greger vom Fastnachtverband Franken. Der überbrachte die Glückwünsche des Verbandes und würdigte die Jugendarbeit und die Verdienste für den fränkischen Fasching durch das langjährige Engagement auch über die Ortsgrenzen hinaus durch Überreichung einer Urkunde. Auch der seiner Macht beraubte Erste Bürgermeister Gerd Schneider anerkennt die Leistungen des Vorzeigevereins, indem er sich die Frage stellt: "Was wäre Memmelsdorf ohne den MCC?" Als Keimzelle des Humors, unverzichtbarer Teil des öffentlichen Lebens und Nährboden für Veranstaltungen - nicht nur zur Faschingszeit - bilde er Heimat für Generationen.

Ein Aushängeschild

Nach eigenen Worten selbst stolzes Mitglied erklärt Schneider den MCC zum Aushängeschild der Gemeinde, ja er sei sogar zu einer Marke geworden. Das bestätigt der Erste Vorsitzende Florian Nickoleit in seiner Rede und erinnert an die Entwicklung aus einer Handvoll Gründern im Jahr 1964 hin zum lebendigen Verein mit inzwischen 180 Mitgliedern: Alle ziehen an einem Strang, der MCC ist mehr als ein Verein - es ist eine MCC-Familie!

Auch der Vorsitzende des OKR, Sven-Christian Hollmann, dankt in seinem Grußwort für die tatkräftige Unterstützung durch den Verein in vielen Bereichen und stellt das zuletzt noch intensivierte Mitwirken der MCCler im Ortkulturring heraus, ohne das der alljährliche Faschingszug und weitere traditionelle Aktivitäten wohl nicht mehr durchgeführt werden könnten.

Voll Vorfreude schauen die Aktiven auf den Höhepunkt des Memmelsdorfer Faschings. Am 16. Februar steigt die große MCC-Gala in der Seehofhalle mit einem unterhaltsamen Programm aus Bütt'n-Reden, Sketchen und Tanzaufführungen der Garden von den Bambinis bis zur Prinzengarde. Beim anschließenden Tanz spielt "Heaven" bis in die Morgenstunden. Karten sind im Vorverkauf erhältlich unter der Rufnummer 0951/44877 (Thomas Nickoleit). Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.Jürgen Rittmeier