Nanotechnologiepreis geht nach Bamberg

Andrea Thyroff besuchte das W-Seminar von Stefan Gärtig "Forschungszweige der Zukunft: Nanotechnologie, Biophysik und Bionik" und fertigte als praktischen Teil zu ihrer Seminararbeit einen animierten Film zur "Nanotechnologie in der Medizin" an. Der Film hatte das "Drug Targeting", den gezielten Transport von Medikamenten mithilfe von Nanopartikeln, zum Thema. Dieses neuartige Verfahren wird zur gezielten Krebstherapie eingesetzt und hat den Vorteil einer schonenden Behandlung ohne Nebenwirkungen, da nur krankes Gewebe gezielt angegriffen wird - im Gegensatz zur sonst üblichen Chemotherapie. Die Jury würdigte ihren interdisziplinären wissenschaftlichen Ansatz und überreichte der Schülerin vom Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg im Technologiezentrum Augsburg den zweiten Preis. Stefan Gärtig, der Kursleiter des W-Seminars, und Joachim Bickel, Vertreter der Schulleitung des FLG, freuen sich über die Auszeichnung und betonen: "Es ist großartig zu sehen, mit welchem Engagement sich die Schülerin sowohl in die hochkomplexe wissenschaftliche Materie als auch in die technischen Aspekte und Möglichkeiten der Filmerstellung vertieft hat."

Der erste Platz ging an Samira Müller vom Stettenschen Institut Augsburg für die sachgerechte Konzeption und Illustration des Kinderbuchs "Aufbruch in die Nanowelt".