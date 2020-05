Hallstadt vor 1 Stunde

Autokino

Nächstes Autokino öffnet bei Bamberg: Die ersten Filme stehen bereits fest

Seit dem 17. März sind die Kinos in Bayern geschlossen. Mittlerweile wurden in vielen fränkischen Städten Autokinos organisiert. Nun soll bald auch in der Bamberger Region ein Besuch im Autokino möglich sein.