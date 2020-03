Bamberg vor 42 Minuten

Wiederbelebung

Nachbarn nutzen jetzt Gärtnerfläche in Bamberg

Die Zahl der Selbsterntegärten in Bamberg wächst weiter. Jetzt gibt es den ersten "Nachbarschaftsgarten" mitten in der Stadt. Alte Gärtnerflächen könnten so künftig nachhaltig weitergenutzt werden.