Nach vier Jahrzehnten: Willi und Hilde treten ab

In den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts soll es gewesen sein, da ließ sich das letzte Burgellerer Prinzenpaar Hilde und Willi durch sein Reich fahren, von Schlappenreuth den Berg hinab, vorbei am Märchenschloss, bis ins Dorf hinein, wo die heiß-, Verzeihung, blaublütigen ausgelassen mit dem Volke feierten.

So sagt es die Legende. Dann aber fand damals kein weiterer Faschingsumzug mehr im Scheßlitzer Ortsteil Burgellern statt. Der Karnevalsverein löste sich auf, an seiner Stelle gründete sich der Ortskulturverein Burgellern.

Und das Faschingsprinzenpaar? Von wegen Dornröschenschlaf! Der Prinz heiratete seine Prinzessin, sie bekamen Kinder und Kindeskinder... Und wenn sie nicht gestorben sind, dann thronen sie noch heute.

So stimmte das zumindest bis zum frühen Abend des Rosenmontag 2019. Etliche Spaßvögel aus dem Dorf haben die alte Karnevalstradition in "Ellern" wieder aufleben und tatsächlich wieder einen kleinen Faschingsumzug stattfinden lassen. Im letzten Jahr fand sozusagen die Generalprobe statt, und heuer haben nun Willi und Hilde nach vier Jahrzehnten Amtszeit das Zepter an Luise und Dominic übergeben. Auch ihnen jubelten die Untertanen beim Umzug durchs Dorf lautstark zu, wenngleich der Regen vermutlich einen noch größeren Volksauflauf verhinderte. Zu den Ellerer Motivwagen gesellten sich noch weitere aus den Nachbardörfern Pausdorf und Schweisdorf. Mal sehen, wie lange Dominic und Luise regieren dürfen (müssen).