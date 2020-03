Nach Skiurlaub in Südtirol: Müssen Bamberger Realschülerinnen zuhause bleiben?

Am Montag sind drei Klassen der Maria-Ward-Realschule Bamberg nach Südtirol in den Skikurs gefahren, am späten Freitagabend kehren sie zurück. Seit Donnerstagabend bewertet das Robert-Koch-Institut Südtirol jedoch als Risikogebiet. Was nun mit den Heimkehrern geschieht, ob es gegebenenfalls eine Art 14-tägige Zwangsferien für die Betroffenen geben wird, entscheidet sich am Freitagnachmittag. Von Corona-Erkrankungen oder entsprechenden Verdachtsfällen unter den Schülern ist derzeit aber nichts bekannt.

Der Skikurs sei vor über einem Jahr geplant worden, ihre Schule habe sich bis zur Abreise an den Verlautbarungen des Auswärtigen Amtes orientiert, erklärt dazu Schulleiterin Barbara Hauck. Eine Schließung der ganzen Realschule (und des Gymnasiums in unmittelbarer Nachbarschaft) kann sich Pressesprecher Harry Luck vom Erzbischöflichen Ordinariat (Träger der Schule) derzeit aber nicht vorstellen: "Wenn alle, die im Skikurs waren, 14 Tage zu Hause bleiben, gäbe es ja für die anderen Schüler ganz sicher keine Ansteckungsgefahr." Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr wird das Gesundheitsamt eine Informationsveranstaltung für Eltern am Maria-Ward-Gymnasium anbieten.

Laut Frank Förtsch, dem Leiter der Pressestelle des Landratsamts Bamberg, sind den Gesundheitsbehörden derzeit keine weiteren Schulen aus Stadt und Landkreis Bamberg bekannt, die auf Klassenfahrt in einem Risikogebiet sind.