Nach brutalen Attacken: Sicherheit in Stadtbussen wird erhöht

Solche Alarmknöpfe sind in allen 63 Fahrzeugen versteckt und direkt mit einer Leitstelle verbunden. Videokameras zeichnen das Geschehen im Innenraum auf. Trennwände sorgen dafür, dass Angreifer nicht direkt an den Fahrer herankommen. Nach und nach soll die ganze Flotte der Stadtwerke nach dem neuen Sicherheitskonzept umgerüstet werden. Einen hohen fünfstelligen Betrag gibt das städtische Tochterunternehmen dafür aus.

Alle 161 Fahrer erhalten außerdem ein Training in Selbstverteidigung und Deeskalation, um in brenzligen Situationen richtig zu reagieren. Seit den Sicherheitsmaßnahmen kam es nur zu einem Übergriff: An Fasching hat ein Betrunkener einen Fahrer attackiert. Der drückte den Notknopf - der Angreifer wurde verhaftet.

