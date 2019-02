Nach Brandserie in Memmelsdorf/Bamberg: Polizei nimmt Tatverdächtige (77) fest - Verunsicherung bei Bewohnern

Ist die Brandserie, die Bewohnern im Memmelsdorfer Ortsteil Lichteneiche seit Tagen Angst und Sorgen bereitet, endlich beendet? Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken konnte nach einem Zeugenhinweis eine tatverdächtige Frau festnehmen. Sie soll für das Feuer in zwei Hochhäusern und für brennende Mülltonnen in Lichteneiche verantwortlich sein. Hintergründe zu der Frau und mögliche Motive sind noch nicht bekannt. Die 77-Jährige befindet sich inzwischen in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Erst Montagnacht hatte es zuletzt in einem Keller eines Hochhauses in der Schlesienstraße in Lichteneiche gebrannt. Die Feuerwehr konnte aber Schlimmeres verhindern, so dass das Haus bewohnbar blieb.

Bewohner des Brandes sind noch immer obdachlos

Anders bei einem Brand in einem sechsstöckigen Wohnhaus in der selben Straße vor fast einer Woche. Dort wurde durch brennenden Unrat im Keller das gesamte Treppenhaus verraucht. Alle 78 Bewohner mussten über Drehleitern der Feuerwehren gerettet werden. Sechs Personen wurden verletzt - das Haus ist weiterhin unbewohnbar. Bewohner kamen zunächst bei Bekannten und Verwandten unter. Die Gemeinde Memmelsdorf sucht aktuell aber immer noch händeringend nach Mietwohnungen für die Betroffenen.

Ermittlungskommission eingerichtet

Zwischenzeitlich arbeiteten die Beamten des Fachkommissariats der Kripo Bamberg zusammen mit der Staatsanwaltschaft Bamberg mit Hochdruck an der Aufklärung der Brände. Bei ihren umfangreichen Ermittlungen bekamen die Brandfahnder aus Bamberg auch Unterstützung von einem Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes. Zudem sicherten Spezialisten zahlreiche Spuren an den Brandorten.

Am 15. Februar 2019 richtete die Kripo eine Ermittlungskommission mit mehreren Kriminalbeamten ein. Weiterhin waren verstärkt Polizeibeamte in Uniform sowie zivil in Lichteneiche, insbesondere im Bereich der Brandorte, im Einsatz. Auch die Bevölkerung, vor allem die Hausbewohner in der Schlesienstraße, wurden um Mithilfe bei den Ermittlungen gebeten.

Bewohnerin gerät ins Visier

Nach dem Brand in der Schlesienstraße leiteten die Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Fahndungsmaßnahmen ein und stellten unter anderem auch die Personalien der Hausbewohner fest. Im Rahmen der polizeilichen Befragungen berichtete ein Bewohner den Beamten, dass ihm eine ältere Frau, die ebenfalls in dem Anwesen wohnhaft ist und sich verdächtig verhalten hatte, aufgefallen war.

Verdächtige ausfindig gemacht

Die Einsatzkräfte machten die 77-Jährige kurz darauf ausfindig und es erhärtete sich rasch der Verdacht, dass sie mit dem Brand in Verbindung steht. Daraufhin nahmen die Beamten die Seniorin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig fest. Bei der Durchsuchung ihrer Zimmer konnten sie zudem mutmaßliche Beweismittel sicherstellen. Die psychisch auffällige Frau wurde einer rechtsmedizinischen Untersuchung unterzogen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg erfolgte am Dienstagnachmittag die Vorführung der 77-Jährigen vor dem Ermittlungsrichter wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Unterbringungsbefehl wurde vom Ermittlungsrichter nicht erlassen. Die Frau befindet sich inzwischen auf Veranlassung der Kriminalpolizei Bamberg wegen Fremdgefährlichkeit in einer psychiatrischen Klinik. Ermittlungskommission und Staatsanwaltschaft prüfen zurzeit, inwieweit die 77-Jährige auch für weitere Brände, insbesondere in der Schlesienstraße, verantwortlich ist.

Unsicherheit der Anwohner bleibt

Die Unsicherheit bei Anwohnern bleibt auch nach der Ermittlung der 77-Jährigen. Denn noch ist unklar, ob die Frau für alle Brände in Frage kommt. Das prüft die Ermittlungskommission der Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit. Doch auch die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen: So hat Georg Sennefelder, der einen gleichnamigen Wach- und Sicherheitsdienst betreibt, am Morgen Bürgermeister Schneider mitgeteilt, die Bewohner bei den Kontrollgängen unentgeltlich entlasten zu wollen.

"Wir haben das mit der Polizei abgesprochen, dass wir draußen sind", erklärt Sennefelder. "Wir sind sehr dankbar für die Hilfe", sagt ein Bewohner, der mit anderen nachts immer wach geblieben war, um Kontrollgänge zu machen. Seit gestern sind die Sicherheitskräfte in Lichteneiche präsent und wollen es auch trotz des Ermittlungserfolgs in weiteren Nächten sein. "Wir wollen Hilfestellung geben, damit die Leute wieder schlafen können."

"Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass eine erste Verdächtige ermittelt wurde, aber mir sind noch nicht alle Sorgenfalten genommen. Die Polizei ermittelt weiter", sagt Gerd Schneider, Bürgermeister von Memmelsdorf.

Landrat dankt für die schnelle Aufklärung

"Unter den schlimmen Umständen des Brandes in der vergangenen Woche in Lichteneiche ist das eine sehr erfreuliche Nachricht", so reagierte Landrat Johann Kalb auf Medienberichte, dass die Ursache des Feuers geklärt und der Verantwortliche ermittelt worden seien. Er gratulierte der Polizei Bamberg Land zur schnellen Aufklärung. Der Ermittlungserfolg könne zwar das Leid der Geschädigten nicht mindern. Er schaffe für sie jedoch zumindest Gewissheit.

