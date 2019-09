Mutmaßliche Spekulanten schaffen Schandflecken in Bamberg

Mit einer Online-Petition will die Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg den Investor dazu auffordern, den Verfall beider Anwesen zu stoppen. Unterstützt wird die Petition vom Verein "Bewahrt die Bergstadt", von den Bürgervereinen Bamberg Mitte und Nord so wie von der Interessengemeinschaft "interesSand". Bisher haben knapp 560 Bürger unterzeichnet.

Zu finden ist die Petition hier: opepetiton.de/!sand

"Im besten Fall beweist das Unternehmen, dass es in der Lage ist, seine Versprechen einzulösen und seine beiden Denkmäler vollständig zu bewahren", heißt es in einem offenen Brief, den die Schutzgemeinschaft der Firma zukommen lassen will. "Falls sie sich dazu nicht in der Lage sieht, so zeigt sie sich hoffentlich verantwortungsbewusst genug, um die Anwesen zu einem fairen Preis an Sanierungswillige weiterzugeben."

