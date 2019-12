Mutige Frau fährt bei Schlägerei in Bamberg mit Auto zwischen Angreifer und Opfer und verhindert wohl Schlimmeres

Durch ihr mutiges Einschreiten hat eine Autofahrerin am frühen Samstagmorgen (21. Dezember 2019) in Bamberg vermutlich Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei am Montag berichtet, kam es gegen 6.30 Uhr am Samstag auf dem Gelände einer Tankstelle am Berliner Ring zu einem Streit, in dessen Verlauf drei russisch sprechende Männer auf zwei andere Männer losgingen und schlugen.

Ein Mann lag bereits am Boden, als eine vorbeifahrende Autofahrerin die Situation erkannte zwischen Angreifer und Opfer fuhr, um sie voneinander zu trennen. Durch ihre Zivilcourage hat die Frau vermutlich Schlimmeres verhindert. Die drei Schläger flohen daraufhin vom Tatort.