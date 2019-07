Mut? Das ist, sich auf Andere(s) einzulassen

Der Sprung vom 10-Meter-Turm ist es nicht mehr. Mut beweisen Jugendliche heute eher, wenn sie öffentlich für eine Sache einstehen, Position beziehen. In den sozialen Medien etwa, oder wenn sie sich bewusst neuen Gruppen, Begegnungen stellen. Der Verein Iso ist seit Jahrzehnten in der professionellen Jugendarbeit aktiv. Mitarbeiter erzählen, wie der Verein oft selbst Mut beweist, und wie die Schützlinge sich mutig gezeigt haben. Einen ausführlichen Beitrag, in dem auch die Jugendarbeiter verraten, welche mutigen Dinge sie selbst getan haben, lesen Sie im Premiumbereich bei inFranken.de