Musizieren hält jung!

Was hält im Alter jung? Dieser Frage geht der Bayerische Rundfunk (BR) regelmäßig in der Frankenschau nach und ist nun in der Städtischen Musikschule Bamberg fündig geworden. Gesendet wird der Beitrag am kommenden Sonntag, 15. April um 17.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen (BR Nord).

Auf Anfrage hatte der Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen (VBSM) dem BR den Hinweis gegeben, dass Senioren hier schon seit einigen Jahren spezielle Angebote gemacht werden. Seit 2014 erleben Menschen ab 60 unter dem Titel ?Musik ? bewegt ? auch uns? elementares Musizieren in der Gruppe und erfreuen sich wöchentlich an einer bunten Mischung aus Musik und Bewegung, Trommeln, Singen, Musizieren mit Stabspielen, Weltmusik etc. Diese Gruppe wird von Dorothea Lieb geleitet, die eine Zusatzausbildung zur Musik-Geragogin absolviert hat und auch im Antonistift mit Senioren musikalisch arbeitet. Darüber hinaus erlernten im vergangenen Jahr 25 Menschen über 60 ein Instrument oder musizierten im Ensemble.

Ein Team des BR war Ende März in der Musikschule und hat mit Kamera und Mikrophon Eindrücke aus dem Unterricht eingefangen. Unter der Anleitung von Musikschullehrer Fabian Usleber erhielten Regina Hanemann und Heiner Kemmer eine Unterrichtsstunde auf ihren tiefen Blechblasinstrumenten und standen dem BR-Team Rede und Antwort. Auch Mitglieder der Elementargruppe und Schulleiter Martin Erzfeld wurden interviewt.