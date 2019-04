Museum gesucht - wohin mit all den Taschen?

Frauen und Handtaschen haben eine enge Verbindung. Eine regelrechte Liebe zu diesem kulturhistorisch bedeutsamen Utensil hat Ingrid Buresch entwickelt. Über die Tasche, ihre Herstellung, ihre Geschichte, ihre Bedeutung weiß wohl kaum jemand so viel wie die 78-Jährige. Kein Wunder, dass sie ihr Wissen auch in einem Taschen-Buch verewigt hat, das in namhaften Museen ausliegt.

Ein Teil ihrer beeindruckenden Taschen-Sammlung war bereits in drei Ausstellungen zu sehen, die auf große Resonanz gestoßen waren. Nun sucht Ingrid Buresch nach einem geeigneten Ort, wo sie ihre Schätze dauerhaft ausstellen kann.

