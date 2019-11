MTB-Areal am Kreuzberg? Jetzt alles ausloten!

Nun liegt der Ball bei der Hallstadter Stadtverwaltung: Sie soll mit all den Gruppen, Institutionen und Behörden in Kontakt treten, in deren Zuständigkeit der Kreuzberg fällt. Bei einer Bürgerversammlung in Dörfleins war beantragt worden, ein Konzept für Mountainbiken am Kreuzberg zu erarbeiten. Wenn Ergebnisse vorliegen, wird sich der Stadtrat wieder mit der Angelegenheit befassen.

