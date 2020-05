Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer wurde die Polizei am Samstagabend gerufen. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Land.

Im Bereich der Landsknechtstraße/Königshofstraße in Hallstadt im Kreis Bamberg hatte ein 53-jähriger Motorradfahrer die Vorfahrt eines Opel-Fahrers missachtet, so die Polizei. Während der Pkw-Fahrer unverletzt blieb, musste der Motorradfahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden an der BMW, die von einem Abschleppdienst geborgen werden musste, und am Opel wird auf jeweils circa 3000 Euro geschätzt.