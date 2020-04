Sie hängen an der Kettenbrücke, am Zob, an Stromkästen in der Fußgängerzone - wegen der Ausgangsbeschränkung fallen sie aber vor allem in Sozialen Netzwerken auf: Gelbe Zettel, auf denen zu lesen ist, dass das Geschäft Mohren-Haus an der Oberen Brücke seinen Namen wegen der "kolonialrassistischen ...