Mitten in der Bamberger Innenstadt: Mann tritt Schlafendem mit Stahlkappenschuhen gegen den Kopf

Mitten in der Bamberger Innenstadt hat ein 29-jähriger Mann am Freitagabend einen schlafenden Mann gegen den Kopf getreten. Der 29-Jährige trug Stahlkappenschuhe und verletzte seinen 50-jährigen Kontrahenten in der Folge im Gesicht.

Wie die Polizei berichtet, muss sich der 29-Jährige jetzt wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Inzwischen befindet sich der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.Im Landkreis Bamberg kam es am Wochenende ebenfalls zu einer Auseinandersetzungen, in deren Verlauf ein Unbekannter gegen den Kopf eines 23-Jährigen trat.

29-Jähriger trat Schlafendem gegen den Kopf

Zwischen dem 29-Jährigen und dem 50-jährigen Geschädigten kam es zunächst im Bereich des Bahnhofes in Bamberg zu Streitigkeiten. Beide Männer waren laut Polizei erheblich alkoholisiert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei legte sich der Ältere in der Nische eines Clubs in der Ludwigstraße zum Schlafen auf den Boden. Kurz vor 20.15 Uhr kam der 29-Jährige dorthin und trat unvermittelt gegen den Kopf des Schlafenden. In der Folge wurde der 50 Jahre alte Mann im Gesicht verletzt.

Ein Zeuge wählte den Notruf. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig fest. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten auch die Stahlkappenschuhe des 29-Jährigen sicher. Der verletzte 50-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

29-Jähriger in Untersuchungshaft

Am Samstag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten, der inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Zeugen, die am Freitag, gegen 20.15 Uhr, den Übergriff bei dem Club in der Ludwigstraße, nahe des Landratsamtes, beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.