Bamberg vor 1 Stunde

Newsletter

Mitreden bei Bambergs wichtigsten Themen

Es ist Samstagmorgen um 8 Uhr und Sie wissen nicht, was in dieser Woche in Bamberg passiert ist? Jetzt sorgt die Lokalredaktion für Abhilfe. Mit dem "Fränkischen Tag Bamberg kompakt" können Sie bei den wichtigsten Themen der vergangenen Tage mitreden.