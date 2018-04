Mit Spannung in die nächsten 80 Jahre

80 Jahre im Geschäft - und trotzdem kann man das Fahrradhaus Griesmann nicht als traditionell oder alt eingesessen bezeichnen. Immer auf dem neuesten Stand sein - so lautet Siegfried Bürgers Devise, Inhaber von Fahrradhaus Griesmann. Und das hat das bekannte Fahrradgeschäft bis heute für viele zur Nummer eins gemacht.

Das Jubiläumsjahr wird für die Kunden ein Fest. Als besonderes Geschenk überreicht Fahrradhaus Griesmann allen Käufern eines neuen E-Bikes einen 200-Euro-Gutschein für alle Arten von Zubehör. Aber auch Jubiläumsrabatte und besondere Leistungen wie Berater von SQlab direkt vor Ort am Samstag, 21. April, sind Gründe, mit Griesmann zu feiern.

Durch eine individuelle Beckenknochenvermessung findet jeder Kunde den passenden Sattel. Das Ergebnis: nie wieder mit Schmerzen Fahrrad fahren. "Wir freuen uns auf alle mitfeiernden Kunden", so Bürger. "Besucher können mit uns in den Jubiläumswochen gerne mit Sekt anstoßen."

Kunden glücklich machen ist ihre Philosophie. Neben intensiver Beratung und einer fachmännischen Werkstatt unterstützen sie auch die Sicherheit beim Fahren. So können alte Fahrradhelme eingetauscht werden und der Kunde erhält 10 Prozent beim Kauf eines neuen Helms.

Moderne Zeiten - moderne Fahrräder Das Team hat den Umzug in die neuen Räume am Gangolfplatz 4 nicht nur dafür genutzt, die Werkstatt zu vergrößern, sondern hat auch sozusagen die Akkus voll aufgeladen und sich neben normalen Fahrrädern besonders auf E-Bikes spezialisiert.

Die Nachfrage nach elektrischen Fahrrädern ist rasant gestiegen. Wer einmal eines gefahren ist, will nicht mehr auf das angenehme Fahrgefühl und den unterstützenden Schub verzichten. Längst haben die Reichweiten eines geladenen Akkus bis zu 200 Kilometer erreicht und ermöglichen Tagestouren ganz ohne Nachladen. Neue Marken wie Husqvarna und Raymon überzeugen mit ihrer Leistung. Ihre neuen Shimano-Motoren lassen sich schnell aufladen und bieten angenehmes Fahrgefühl.

Fahrradhaus Griesmann bietet neben dem klassischen Verkauf von Fahrrädern auch Bike- Leasing an. Über den Arbeitgeber kann so gegen einen geringen Gehaltsverzicht in vielen Fällen sehr günstig ein hochwertiges Fahrrad angeschafft werden. Fahrrad Griesmann ist stark gefragt. Egal, ob es um ein neues Fahrrad, ein E-Bike oder die Reparatur vom eigenen Zweirad geht. Deshalb benötigen sie für ihr Team gerne weitere Unterstützung. Gesucht werden Mechaniker für die Werkstatt und Aushilfen im Verkauf. Bei Interesse melden Sie sich direkt im Laden.

Lukas Pitule