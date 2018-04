Miss Glamourface aus Schönbrunn heiratet

Für den Titel der Miss Glamourface World 2018 hat es für Helena Demid am Ende nicht gereicht, der ging am Ende an die Russin Tatjana Genrich. Doch die deutsche Titelträgerin Helena Demid konnte sich beim Weltfinale in Berlin zumindest über den Titel der Europe Queen freuen. "Es war sehr international, insgesamt sind 22 Mädchen angetreten", erinnert sich die 24-Jährige aus Schönbrunn. Nach drei Runden (traditionelles Kostüm, Designer-Kleid und eigenes Abendkleid) stand die Entscheidung fest. Helena Demid hätte zwar gern gewonnen, freut sich aber über die tollen Erfahrungen und Begegnungen während der Woche in Berlin. Neben diversen Fotoshootings gibt es demnächst auch eine berufliche Veränderung für die Schönbrunnerin, sie wechselt in die Personalabteilung eines Stegauracher Unternehmens.



Und jetzt steht am Samstag ein ganz besonderer Tag im Leben des Models an. Sie heiratet ihren langjährigen Lebensgefährten Markus und wird künftig den Nachnamen Dorn tragen. Den Heiratsantrag hatte er ihr im Oktober auf den Malediven gemacht. Im Juli soll dann die kirchliche Trauung folgen. Also auch ohne den Miss-Glamourface-Welttitel auf jeden Fall ein Jahr, an das sich Helena Demid immer erinnern wird.