Minister Herrmann: Alle zusätzlichen Polizeistellen in Bamberg besetzt

Länger schon war es von der Staatsregierung versprochen worden, nun sind alle 20 zusätzlichen Vollzeitstellen bei der Polizei in Bamberg besetzt. Das erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag am Rande eines Ortstermins.

Die Staatsregierung hatte mit der Ansiedlung der großen Asyleinrichtung im Osten der Stadt im Jahr 2015 versprochen, diese Stellen zu schaffen. "Nicht nur die Soll-Stärke, sondern auch die Ist-Stärke haben wir erhöht", sagte Herrmann. So sei die Soll-Stärke der Bamberger Polizei jetzt von 149 auf 169, die Ist-Stärke seit 2015 von 119 auf aktuell 146 erhöht worden. "Also um noch mehr als 20. Das ist auch angesichts des Wachstums der Stadt dringend notwendig."

Herrmann sagte darüber hinaus, dass nach derzeitiger Prognose im kommenden Jahr 900 Polizeibeamten in Bayern in Ruhestand gingen, gleichzeitig würden aber 1300 Polizisten mit der Ausbildung fertig werden. "Das heißt, wir können in ganz Bayern im kommenden Jahr 400 Polizeibeamte mehr in die Dienststellen verteilen als bisher." Das bedeute ein echtes Wachstum für die Dienststellen. "Deshalb kann man jetzt schon davon ausgehen, dass wir im kommende Jahr für Bamberg eine nochmalige Verstärkung vorsehen können."

Der Minister war am Freitag zu einem Ortstermin nach Bamberg gekommen, um den möglichen neuen Standort von Verkehrs- und Landpolizei zu besichtigen. Dabei sprach Herrmann auch von den weiteren Plänen für das Gelände - mehr dazu in Kürze im Premiumbereich.